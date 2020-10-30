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عقوبة تقديم بيانات خاطئة لتسجيل منشأة أو ترخيص منتج

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تقديم بيانات غير صحيحة أو خاطئة فيما يتعلق بتسجيل المنشآت أو تراخيص المنتجات، يترتب عليه عديد من العقوبات.

وأشارت الهيئة إلى أن المادة 30 من لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية التي توضح عقوبة تقديم بيانات خاطئة للحصول على ترخيص او اعتماد، بهدف الحصول على اعتماد تسجيل منشأة أو ترخيص منتج.

وشملت العقوبات الآتي: إيقاف الترخيص مؤقتًا، إلغاء الترخيص، سحب المنتج وإيقاف تداوله، إلغاء شهادة الإذن بالتسويق، الإحالة للجهة المختصة " النيابة العامة " لتطبيق النظام الجزائي لجرائم التزوير.

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