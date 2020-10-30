بالفيديو و الصور هيونداي النترا 2021 الجديدة

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وصلت هيونداي النترا 2021 الجديدة كلياً إلى المملكة العربية السعودية على شكل كوبيه 4 أبواب بتصميم مستوحى من سوناتا وحجم أكبر مع مقصورة واسعة متطورة، وها نحن نلقي نظرة عليها في تجربة قيادة مع طلال العاصمي.
تأتي النترا 2021 بتصميم مستوحى من سوناتا بشبك عريض على شكل مُجوهَر ومصابيح أمامية ونهارية LED، خطوط بزوايا حادة بأنحاء الهيكل، مصابيح خلفية متصلة LED.
وتتميز الداخلية بتصميم أجمل بتنجيد جلد، مقاعد أمامية مهوأة، نظام معلوماتي ترفيهي 8 أو 10.25 بوصة يدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، شاشة عدادات 4.2 أو 10.25 بوصة، نظام صوتي Bose بـ 8 سماعات، مكيف إلكتروني بتحكم مستقل للسائق والراكب بفتحات خلفية، وبالإضافة إلى ذلك فإن مساحة الرأس والركبة والقدم زادت بشكل ملحوظ.
وتتوفر السيارة بنظام دفع أمامي بثلاثة خيارات للمحركات تتصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ومواصفاتهم كما يلي:
محرك بنزين سمارت ستريم سعة 1.6 لتر 4 سلندر بقوة 123 حصان وعزم 154 نيوتن متر
محرك بنزين سمارت ستريم سعة 2 لتر 4 سلندر بقوة 159 حصان وعزم 191 نيوتن متر
محرك بنزين جاما MPi سعة 1.6 لتر 4 سلندر بقوة 127.5 حصان وعزم 155 نيوتن متر
تتاح هيونداي النترا 2021 في السعودية بـ 6 فئات وأسعارها كما يلي شاملة رسوم اللوحات وضريبة 15%:
سمارت 1.6 لتر: 78,700 ريال
سمارت 2 لتر: 82,150 ريال
سمارت بلس 1.6 لتر: 88,475 ريال
سمارت بلس 2 لتر: 91,925 ريال
نص فل 2 لتر: 103,425 ريال
بريميوم 2 لتر: 118,375 ريال
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ource almuraba
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