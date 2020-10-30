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أثارت تغريدة لبنك التنمية الاجتماعية عن “ريال ضايع” موجة تندر وتفاعلًا كبيرًا من الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بما في ذلك حسابات رسمية.
وكان حساب بنك التنمية الاجتماعية نشر تغريدة كتب فيها: “سمعنا أن فيه ريال ضايع”، ليرد عليه حساب الجمارك السعودية قائلاً: “نضمن لكم أنه لو مر من أحد المنافذ الجمركية بيكون عندنا خبر”.
ووصل التفاعل أيضًا إلى المتابعين، الذين بدوا في حيرة من أمرهم بشأن التغريدة المثيرة للجدل، وتفاعلت بعض الحسابات الرسمية معها بشكل واضح، وسط توقعات أنها حملة للكشف عن منتج أو شيء ما للبنك.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية يثير موجة تندر بسبب “ريال ضايع”.. و”الجمارك” تتعهد بمتابعته في المنافذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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