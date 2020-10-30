أمير عسير يُثني على جهود الدفاع المدني في السيطرة على حريقي تنومة وقرى العزيزة بالسودة

أثنى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على جهود الدفاع المدني في السيطرة على حريقي تنومة وقرى العزيزة بالسودة، مؤكداً على أن ذلك نتيجة الدعم غير المحدود لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، والحرص الدائم على توفير أعلى درجات السلامة والحماية للمواطنين والمقيمين في الحالات الطارئة في كل جزء من الوطن.

وأوضح أمير عسير، أن توفير أحدث الآليات والمعدات المتطورة أسهمت في تنفيذ مواجهة حالات الطوارئ بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل معها، منوهاً بما حققته الغرفة المشتركة بإمارة منطقة عسير من نجاح في التنسيق المتناغم بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والفرق التطوعية للمشاركة بتنظيم مدروس في تعزيز وتسهيل مهام الدفاع المدني بالمنطقة.

وشدد أمير عسير على أن الجميع عمل بروح الفريق الواحد المتناغم لتحقيق هدف واحد.

يُشار إلى أن فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير نجحت من يوم أمس وأول من أمس في السيطرة على الحريق الذي ‫اندلع في الأشجار والأعشاب والحشائش بالمنطقة الجبلية بقرى العزيزة بمركز السودة، حيث توجهت فرق الإطفاء اللازمة لموقع الحريق، وبعد الوصول للموقع وُجد أن الحادث عبارة عن حريق في أشجار وأعشاب تقع في منطقة وعرة جدًا يصعب معها مباشرة الآليات، وزاد من صعوبة الوضع انتشار النار بشكل سريع نظرًا لشدة الرياح، وعملت الفرق الميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة على فتح طرق الوصول إلى الأماكن الوعرة لمكافحة النيران، ما أسهم في السيطرة على الحريق بوقت قياسي دون أن تسجل أي إصابات.