منهيًا شكاوى وخلافات أمام الجهات الحكومية.. أمير عسير يرعى توقيع الصلح بين أبناء أسرة في بلّحمر

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مراسم الصلح بين أبناء أسرة آل لافي ببلّحمر، وذلك بعد اجتماع أعضاء لجنة الصلح المصغرة المنبثقة عن لجنة السلم المجتمعي المشكلة بتوجيه الأمير لحل مثل هذه النزاعات القبلية وإنهائها.

وتم خلال اجتماع اللجنة بأبناء الأسرة المتخاصمين مناقشة أسباب الخلاف، وما ترتب عليه من شكاوى لدى الجهات الحكومية، ومن محاولات سابقة للإصلاح.

وعرضت اللجنة على الطرفين منزلة الصلح في الإسلام ومكانته في منظومة العادات والتقاليد السعودية، والأهداف البعيدة التي يسعى أمير منطقة عسير إلى تحقيقها من خلال إرساء السلم المجتمعي في ضوء رؤية 2030، والتوجه الاستراتيجي لمنطقة عسير، وما يترتب على ذلك من مكاسب اقتصادية واجتماعية وتنموية.

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وكان أمير منطقة عسير قد وجه بتشكيل لجنة للنظر في بعض الخلافات بالتنسيق مع شيخ شمل قبائل بلحمر الشيخ منصور بن عبدالله بن محيا.

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