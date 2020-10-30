المملكة تعرب عن ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في زلزال إزمير التركية

ضرب بحر إيجة
أعربت المملكة العربية السعودية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في إزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجة غرب تركيا، داعيةً الله أن يرحم القتلى ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وكان زلزال قد وقع اليوم الجمعة، بقوة 6.6 درجة على مقياس «رختر» مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة «سفريحصار» غرب تركيا، بحسب بيان عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد».
ووقع الزلزال على بُعد 17 كيلومترًا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.
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