وأوصت اللجنة دول العالم بإعداد خططها المستقبلية للتلقيح عند إنتاج اللقاحات.
وأثنت على جهود منظمة الصحة العالمية في جميع مراحل الاستجابة للجائحة بما في ذلك دورها في تحديث وتطوير الإرشادات وتزويد البلدان بالمساعدة التقنية والإمدادات والمعدات الحيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الطوارئ الصحية الدولية تدعو الدول لوضع خططها للتلقيح ضد كوفيد 19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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