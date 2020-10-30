وقال شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام الشيخ جابر بن شرفي أبو ساق، في خطاب متداول: اطلعنا على المزاعم الحوثية المكذوبة في وسائل التواصل الاجتماعي التي أهدافها الخبيثة الإساءة الى أهالي منطقة نجران، ونؤكد أننا على عداء تاريخي مع هذه الطغمة الفاسدة في اليمن الذين ادعوا زورا وبهتانا بما يسيء إلى أهالي منطقة نجران الشرفاء لإثارة الفتنة والفرقة وضرب النسيج الاجتماعي بين أبناء هذا دوت الخليج الغالي.
وأضاف الشيخ جابر أبو ساق: "إننا نشجب ونستنكر وبشدة مثل هذه الأعمال حاضرا ومستقبلا ونؤكد وبإصرار ولاءنا ووفاءنا نحن وأهالي منطقة نجران وقبائل يام كافة إلى حكومتنا الرشيدة وولاة أمرنا حفظهم الله، وأننا جزء لا يتجزأ من هذا الشعب العظيم والوطن الغالي المملكة العربية السعودية، ولن نتهاون بولائنا وإخلاصنا التام مع قيادتنا الحكيمة في المنشط والمكره، حفظ الله قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله، وأدام الله عز قيادتنا ووطننا الغالي وأن ينصر الله جنودنا البواسل المرابطين على الحدود".
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي نجران يستنكرون مزاعم الحوثي الكاذبة ويؤكدون ولاءهم ووفاءهم للقيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.