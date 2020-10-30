أهالي نجران يستنكرون مزاعم الحوثي الكاذبة ويؤكدون ولاءهم ووفاءهم للقيادة

كعادته في تزييف الحقائق بطرق مكشوفة، جند الحوثي عددا من المرتزقة المقيمين في اليمن بينهم منشد الجماعة عيسى الليث، ليقوموا بتقمص شخصية أهالي نجران بهدف الإساءة الى أهالي نجران ومحاولة لبث الفتنة، من خلال قيامهم بعمل لون شعبي استهدف أهالي نجران بصفة أنهم قدموا إلى اليمن بصفة وفد شعبي للمشاركة في تجمع صنعاء الذي أقيم بحجة الاحتفاء بالمولد النبوي.

وقال شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام الشيخ جابر بن شرفي أبو ساق، في خطاب متداول: اطلعنا على المزاعم الحوثية المكذوبة في وسائل التواصل الاجتماعي التي أهدافها الخبيثة الإساءة الى أهالي منطقة نجران، ونؤكد أننا على عداء تاريخي مع هذه الطغمة الفاسدة في اليمن الذين ادعوا زورا وبهتانا بما يسيء إلى أهالي منطقة نجران الشرفاء لإثارة الفتنة والفرقة وضرب النسيج الاجتماعي بين أبناء هذا دوت الخليج الغالي.

وأضاف الشيخ جابر أبو ساق: "إننا نشجب ونستنكر وبشدة مثل هذه الأعمال حاضرا ومستقبلا ونؤكد وبإصرار ولاءنا ووفاءنا نحن وأهالي منطقة نجران وقبائل يام كافة إلى حكومتنا الرشيدة وولاة أمرنا حفظهم الله، وأننا جزء لا يتجزأ من هذا الشعب العظيم والوطن الغالي المملكة العربية السعودية، ولن نتهاون بولائنا وإخلاصنا التام مع قيادتنا الحكيمة في المنشط والمكره، حفظ الله قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله، وأدام الله عز قيادتنا ووطننا الغالي وأن ينصر الله جنودنا البواسل المرابطين على الحدود".