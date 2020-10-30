السعودية اليوم / لجنة الطوارئ الصحية الدولية تدعو الدول لوضع خططها للتلقيح ضد كوفيد ١٩



جنيف 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

دعت لجنة الطوارئ الصحية العالمية اليوم إلى ضرورة اتخاذ تدابير منسقة لتجنب العدوى

وأوصت اللجنة دول العالم بإعداد خططها المستقبلية للتلقيح عند إنتاج اللقاحات.

وأثنت على جهود منظمة الصحة العالمية في جميع مراحل الاستجابة للجائحة بما في ذلك دورها في تحديث وتطوير الإرشادات وتزويد البلدان بالمساعدة التقنية والإمدادات والمعدات الحيوية.

// انتهى //

22:42ت م

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جنيف 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسدعت لجنة الطوارئ الصحية العالمية اليوم إلى ضرورة اتخاذ تدابير منسقة لتجنب العدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19, في إطار حركة السفر الدولية وجهود التعقب, مشددةً على الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية.وأوصت اللجنة دول العالم بإعداد خططها المستقبلية للتلقيح عند إنتاج اللقاحات.وأثنت على جهود منظمة الصحة العالمية في جميع مراحل الاستجابة للجائحة بما في ذلك دورها في تحديث وتطوير الإرشادات وتزويد البلدان بالمساعدة التقنية والإمدادات والمعدات الحيوية.// انتهى //22:42ت م0135

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