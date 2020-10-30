السعودية اليوم / لبنان تسجل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1751 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 40352، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 625 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة .

// انتهى //

22:29ت م

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بيروت 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 79529 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 40352، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 625 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة .// انتهى //22:29ت م0133

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