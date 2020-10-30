السعودية اليوم / السودان تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

سجلت السودان 32 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 13الفا 804 إصابات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 837 حالة وفاة .

//انتهى//

22:09ت م

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الخرطوم 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسسجلت السودان 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 13الفا 804 إصابات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 837 حالة وفاة .//انتهى//22:09ت م0129

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