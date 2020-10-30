السعودية اليوم / فلسطين تسجل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا



رام الله 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 8 وفيات جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أنه سُجل 504 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 64741 إصابة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 57234 حالة .

// انتهى //

21:34ت م

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رام الله 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 8 وفيات جديدة بفيروس " كورونا "، ليرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 553 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أنه سُجل 504 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 64741 إصابة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 57234 حالة .// انتهى //21:34ت م0124

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