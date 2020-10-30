السعودية اليوم / المغرب تسجل 3256 إصابة بفيروس كورونا



الرباط 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 3256 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 3625، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 177 ألفا و925 .

// انتهى //

21:15ت م

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الرباط 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 3256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 53 حالة وفاة ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 215 ألفا و294.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 3625، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 177 ألفا و925 .// انتهى //21:15ت م0119

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