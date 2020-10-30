السعودية اليوم / باكستان تعرب عن تعازيها في ضحايا زلزال أزمير التركية



إسلام آباد 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

أعربت باكستان عن تعازيها في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب اليوم مدينة أزمير التركية والمناطق المحيطة بها.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: إنها تلقت ببالغ الأسى نبأ وقوع الزلزال المدمر، وسقوط قتلى في تركيا جراء ذلك، وإنها تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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20:59ت م

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