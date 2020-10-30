شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. «التجارة» تقدم نصائح مهمة قبل عملية الشراء والان نبدء بالتفاصيل

قدم ال‏متحدث باسم وزارة التجارة، مجموعة من النصائح المهمة قبل عملية الشراء، مشددا على ضرورة التأكد أن التخفيضات ليست وهمية عن طريق تطبيق تخفيضات.

وقال في فيديو عبر "تويتر": "تذكر أن لك حقوق قبل عملية الشراء، أولا تشترط وزارة التجارة على المحال والمتاجر الإلكترونية الحصول على ترخيص وإبرازه في مكان واضح،

يشترط التوضيح للمستهلك بوضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل وبعد التخفيض".

وأضاف: "يحتوي المنتج على بار كود يمكنك من خلاله التأكد من التخفيض وأن التخفيض ليس وهميا".