استشارية لـ”المواطن”: عليكم بـ التوت لحماية القلب والكبد

2020-10-30

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

تعتبر فاكهة التوت من أفضل الفواكه في فوائدها الصحية؛ إذ إنها غنية بمضادات الأكسدة المتنوعة وفيتامين سي وفيتامين أ، وهو ما يجعلها عاملًا مساعدًا لمكافحة الأمراض.

تنظيم مستويات الكوليسترول:

ونصحت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أفراد المجتمع بتناول هذه الفاكهة أو تناول عصيرها لفوائدها العديدة على صحة الجسم، مبينة أن تلك الفاكهة تحتوي على مواد تساعد على تنظيم ضغط الدم وعلاج ارتفاعه، وخفض مستويات الكولسترول السيئ في الجسم ورفع مستويات الكولسترول الجيد، وخفض فرص الإصابة بأمراض تصلب الشرايين والنوبة القلبية، وتقوية المناعة.

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مواد مضادة للأكسدة:

ولفتت إلى أن دراسة طبية حديثة كشفت أن تناول التوت يوميًّا، يساعد على خفض احتمالات الإصابة بأمراض القلب بنسبة 40%، إذ يحتوي التوت على مواد مضادة للأكسدة تعرف بالأثيوسيانين تعطي الفاكهة لونها وتقي من تيبس الشرايين وتخفض ضغط الدم وتقلل الالتهابات، كما بينت دراسة كورية أن التوت يعتبر من المصادر الرئيسية للفيتامين (B، G، H) ومعدن المنغنيز Mn وبالتالي يساعد على تكوين مادة (الكولاجين) التي تحافظ على نضارة الجلد، حيث قام باحثون من كوريا الجنوبية بإجراء بحث عن تأثير حمض (الإيلاجيك) وهو مضاد ممتاز للأكسدة وهو موجود بكثرة في ثمار التوت فقد أكدت نتائج تلك الأبحاث على قدرة هذا الحمض على القضاء على خلايا الالتهابات التي يسببها التعرض لأشعة الشمس والسموم التي من أسباب ظهور التجاعيد على الوجه.

يحمي ويقي الكبد:

ودعت البيشي إلى تناول عصير التوت الطازج؛ لأنه يعد من أفضل العلاجات التي يمكن للإنسان تناولها باستمرار للحصول على حماية كبيرة وعلاج للكبد، فعند تناول كوب واحد من عصير التوت الطازج المحلّى بملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي، فإن ذلك يعمل على تقوية الكبد وتنظيفه وبقائه خاليًا من السموم، كما يحمي التوت بكافة أشكاله الكبد من خطر الإصابة بالأمراض الفيروسية، لاحتوائه على عناصر مضادة للالتهابات مثل: البوتاسيوم، والفسفور، والصوديوم، والكالسيوم، والحديد.





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