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مختبر متنقل في الجوف لكشف كورونا والنتيجة خلال 24 ساعة

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2020-10-30

مختبر متنقل في الجوف لكشف كورونا والنتيجة خلال 24 ساعة

يحتوي على قسم البلمرة الجزيئية لفحص عينات الفيروس

متابعات الخليج 365 - واس

بدأ العمل في المختبر المتنقل لكورونا المستجد في صحة الجوف الذي أطلقته وزارة الصحة ضمن جهودها في مواجهة الجائحة ، ويحقق يومياً عند وصوله للطاقة الاستيعابية الكاملة أكثر من 1000 عينة تحليل، ويستغرق ظهور النتائج 24 ساعة كحد أقصى.

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وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي أن المختبر المتنقل سيسهم في التحليل الدقيق والسريع لسكان منطقة الجوف بما يحقق الأهداف المرجوة منه، الذي يضم أحدث المعدات الطبية والتقنية ، مشيرا إلى أن تشغيل المختبر يتم بنظام آلي عن طريق الربط الإلكتروني مع المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة كافة، ويقوم بعمل التحاليل الطبية لفيروس «كوفيد – 19» بسرعة ودقة عالية، ويؤمّن أجهزة تحضير العينات وربطها بالأجهزة لعمل جميع التحاليل المطلوبة.

يذكر أن المختبر الجديد المتنقل يحتوي على قسم البلمرة الجزيئية لفحص عينات كورونا ، وجرى تجهيزه في وقت وجيز، ويحتوي على عدة أقسام للكوادر الطبية والفنية والإدارية، ويعمل به 10 أفراد من الكادر الطبي للمختبر.

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