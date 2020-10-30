الانتهاء من تجهيزات استقبال معتمري الخارج وتطبيق صارم للاحترازات

2020-10-30

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت وزارة الحج والعمرة استكمال التجهيزات كافة لاستقبال معتمري الخارج اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وقالت وزارة الحج والعمرة بحسب “الإخبارية”: إنه سيكون هناك تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال جميع رحلات العمرة.

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وأعلنت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق فتح المرحلة الثالثة للمعتمرين من الخارج يوم الأحد المقبل ورفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100% التي تصل طاقتها التشغيلية في اليوم إلى 20 ألف معتمر، و60 ألف مصل، و19.500 زائر.

باقة معتمري الخارج:

وقالت الحج والعمرة بحسب تغريدات لإمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن باقة معتمري الخارج تشمل تنظيم وجدولة رحلات الطيران من خارج المملكة وخدمة الاستقبال في المطارات والمنافذ بواسطة الشركات المعتمدة، وأيضًا خدمة النقل من المنافذ إلى المساكن، والنقل للحرمين باستخدام المركبات المهيأة، بالإضافة إلى خدمة الإسكان في دور الإيواء، وخدمة العمرة الآمنة.

ولفتت إلى أنه يتم الموافقة على 10 آلاف معتمر في اليوم الواحد، وتكون عدد المجموعات 500 مجموعة في اليوم، بواقع 20 معتمرًا في كل مجموعة، ويتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم الواحد.

وبالنسبة إلى الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج فهي من 18 إلى 50 عامًا، كما فرضت وزارة الصحة تقديم شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا يتم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة.



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