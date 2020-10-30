، "آل سليمان" يحتفل بزواجه في أبها ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب علي بن أحمد آل سليمان بزواجه في إحدى قاعات مدينة أبها، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

وعبّر "آل سليمان" عن شكره وتقديره لمن حضر وشارك، وثمّن لهم ذلك. موضحًا أن ظروف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا حالت دون مشاركة عدد أكبر من الأحباب.

"الخليج 365" تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لـ"آل سليمان" بمناسبة زواجه، متمنية له دوام السعادة والفرح والسرور.