- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب علي بن أحمد آل سليمان بزواجه في إحدى قاعات مدينة أبها، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.
وعبّر "آل سليمان" عن شكره وتقديره لمن حضر وشارك، وثمّن لهم ذلك. موضحًا أن ظروف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا حالت دون مشاركة عدد أكبر من الأحباب.
"الخليج 365" تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لـ"آل سليمان" بمناسبة زواجه، متمنية له دوام السعادة والفرح والسرور.
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 09:18 PM
احتفل الشاب علي بن أحمد آل سليمان بزواجه في إحدى قاعات مدينة أبها، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.
وعبّر "آل سليمان" عن شكره وتقديره لمن حضر وشارك، وثمّن لهم ذلك. موضحًا أن ظروف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا حالت دون مشاركة عدد أكبر من الأحباب.
"الخليج 365" تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لـ"آل سليمان" بمناسبة زواجه، متمنية له دوام السعادة والفرح والسرور.
، "آل سليمان" يحتفل بزواجه في أبها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "آل سليمان" يحتفل بزواجه في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.