محمد بن مسعود - الدمام - بعد موافقة مجلس الوزراء صدرت موافقة مجلس الوزراء بتعيين خالد بن حماد بن سعدي الشمري على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية. تنقل "الشمري" بين العديد من الملحقيات الدبلوماسية للمملكة بالخارج واكتسب العديد من الخبرات. "الخليج 365" تهنئ الشمري وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه وولاة أمره. "الشمري" على وظيفة وزير مفوض بـ"الخارجية" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-30 صدرت موافقة مجلس الوزراء بتعيين خالد بن حماد بن سعدي الشمري على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية. تنقل "الشمري" بين العديد من الملحقيات الدبلوماسية للمملكة بالخارج واكتسب العديد من الخبرات. "الخليج 365" تهنئ الشمري وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه وولاة أمره. Advertisements 30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 09:08 PM بعد موافقة مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء صدرت موافقة مجلس الوزراء بتعيين خالد بن حماد بن سعدي الشمري على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية. تنقل "الشمري" بين العديد من الملحقيات الدبلوماسية للمملكة بالخارج واكتسب العديد من الخبرات. "الخليج 365" تهنئ الشمري وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه وولاة أمره. ، "الشمري" على وظيفة وزير مفوض بـ"الخارجية" ،

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