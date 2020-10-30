12قتيلًا و419 مصابًا جراء زلزال تركيا

2020-10-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفع عدد القتلى الذين خلفهم زلزال تركيا الذي ضرب منطقة إيجة، اليوم الجمعة، ليصل عدد الضحايا إلى 12 قتيلًا، فيما أكدت السلطات اليونانية مقتل مراهقين اثنين.

وكان زلزال قوي قد هز منطقة ولاية إزمير الواقعة على الساحل لغربي لتركيا، وشعر به سكان إسطنبول وإزمير وأثينا وجزيرة كريت في اليونان.

وبينما قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية: إن زلزالًا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجة اليوم الجمعة، قال مركز الرصد الزلزالي الأمريكي: إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بحسب مقياس ريختر.

وفي حسابها على موقع تويتر، قالت وكالة الأناضول التركية: “حدوث تسونامي جزئي في منطقة سفري حصار جراء زلزال تركيا ومعلومات أولية عن إصابة شخص”.

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وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية: إن عدد القتلى بسبب زلزال تركيا ارتفع إلى 12، لافتة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 419.

انهيار 17 مبنى:

وأوضحت أن عمليات البحث والإنقاذ في 17 مبنى منهارًا أو متضررًا مستمرة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي جزيرة ساموس اليونانية، قتل مراهقان اثنان إثر انهيار جدار مبنى، في أعقاب الزلزال، حسبما أعلن جهاز الإطفاء.

وذكر التلفزيون الرسمي اليوناني أن الضحيتين هما طالبان يبلغان من العمر 15 و17 عامًا، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: إن الزلزال بلغت قوته الأولية 6.9 درجة، وكان مركزه على بعد 13 كيلومترًا شمال شرق جزيرة ساموس اليونانية.



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