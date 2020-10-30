حساب المواطن يُوضح خطوات الاعتراض على الأهلية

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حساب متابعات الخليج 365 يُوضح خطوات الاعتراض على الأهلية
في حال كانت النتيجة غير مؤهل
متابعات الخليج 365 _ الرياض
جدد برنامج حساب متابعات الخليج 365، التذكير بأنّه يمكن الاعتراض على نتائج الأهلية، حال صدورها وكانت النتيجة غير مؤهل عن طريق تحديث البيانات.
الاعتراض على الأهليه في حساب متابعات الخليج 365
وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: أنّه “حال تم دراسة الأهلية و صدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل)، يلزم تحديث البيانات أو تقديم الوثائق المطلوبة، طبقًا لسبب عدم الأهلية.
وتابعت الخدمة، أنّه يتم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حساب المستفيد عبر البوابة “دراسة الأهلية”، في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
وجددَ حساب متابعات الخليج 365 التذكير بأنّه تم تعليق استقبال الطلبات الجديدة الخاصة بالمتقدمين للحصول على الدعم.
تعليق استقبال الطلبات
وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنّه “تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365، بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.
وأكدت خدمة المستفيدين، على أنّه يشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو لم تتم دراسة أهليته، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.
وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنّه أيضًا لا يوجد تاريخ معين، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.
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