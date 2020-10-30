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فهد بن حثلين: مستمرون في وقف تسبيل الفحول والخيارات باتت أوسع
تم تعطيل المشروع الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين: إنه تم الإعلان في وقت سابق عن انطلاق وقف تسبيل الفحول بعد النسخة الرابعة، ولظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تم تعطيل المشروع الفترة الماضية؛ التزامًا بتوجيهات الجهات المختصة.
وأكد ابن حثلين، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، استمرار المشروع خاصةً وأن الخيارات باتت أوسع بشراء الفحول المتوجة في النسختين الرابعة والخامسة، بنفس الشروط السابقة.
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل، فهد بن حثلين، في وقت سابق، عن إنشاء وقف خيري لتسبيل الفحول، كما أعلن عن دراسة لإنشاء جمعية عمومية لملاك الإبل.
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