التجارة: يمكن للموظف الحكومي الشراكة في شركة قائمة

2020-10-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة التجارة التذكير بأنه لا يمكن للموظف الحكومي ممارسة النشاط التجاري، لكن يمكنه أن يكون شريكًا في شركة قائمة ولا تكون في مرحلة التأسيس، ولا يمكن له أن يمتلك حق إدارة الشركة.

كما أوضحت الوزارة طريقة نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونيًّا.

وقالت: إنه يتم نقل ملكية السجل التجاري إلكترونيًّا عبر الرابط التالي: هنا.

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ولفتت إلى أنه يتطلب لنقل ملكية السجل التجاري شهادة الالتزام من قبل التأمينات الاجتماعية، وألا يكون الاسم التجاري للسجل “بالاسم الشخصي”.

وفي وقت سابق ردت وزارة التجارة على استفسار بشأن هل يقتصر السجل التجاري الإلكتروني على السعوديين فقط؟

وقالت الوزارة: إنه يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري من وزارة الاستثمار.





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