التعاون الإسلامي تعبّر عن حزنها وتعزي في ضحايا زلزال إزمير التركية

متابعات الخليج 365 - واس

عبّرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن حزنها لمقتل وإصابة العشرات في مدينة أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجة غربي تركيا.

ودعت الأمانة العامة المولى -عز وجل- أن يرحم القتلى ويمنّ على المصابين بعاجل الشفاء.

وهز زلزال قوي، اليوم الجمعة، منطقة ولاية أزمير، وشعر به سكان إسطنبول وأزمير وأثينا وجزيرة كريت في اليونان.

وقالت تقارير ووكالات أنباء تركية: إن الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة قبالة أزمير تسبب بحدوث موجات مد عاتية جزئية.

وفي حسابها على موقع تويتر، قالت وكالة الأناضول: “حدوث تسونامي جزئي في منطقة سفري حصار جراء الزلزال ومعلومات أولية عن إصابة شخص”.

وبينما قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية: إن زلزالًا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجة اليوم الجمعة، قال مركز الرصد الزلزالي الأمريكي: إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بحسب مقياس ريختر.

أما المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل فقال: إن الزلزال بلغت قوته الأولية 6.9 درجة، وكان مركزه على بعد 13 كيلومترًا شمال شرق جزيرة ساموس اليونانية.