شكرا لقرائتكم الحج والعمرة: لا وقت محدد لتسجيل حاملي تأشيرة الزيارة في اعتمرنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-30 الحج والعمرة: لا وقت محدد لتسجيل حاملي تأشيرة الزيارة في اعتمرنا أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عند فتح التسجيل متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لا يوجد وقت محدد لتسجيل حاملي تأشيرة الزيارة في تطبيق اعتمرنا حاليًّا، مشددةً على أنه سيتم الإعلان عند فتح التسجيل. مزايا تطبيق اعتمرنا: استخراج تصريح العمرة والزيارة .

. إمكانية إصدار تصريح للتابعين أو المكفولين في طلب واحد.

اختيار التاريخ والوقت المحددين لأداء العمرة. طريقة التسجيل في التطبيق: وتتمثل آلية التسجيل في تطبيق اعتمرنا فيما يلي: – تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل أو من متجر جوجل بلاي. – تسجيل البيانات واختيار موعد متاح لـ العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة. Advertisements – الحصول على التصريح. – الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة. – إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز. – لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية. – ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين. – التوجه إلى الحرم المكي. – بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.

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