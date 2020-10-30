السعودية اليوم / زلزال بقوة 7 درجات يضرب غرب تركيا



أنقرة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر اليوم أزمير التركية ، نتج عنه مقتل وإصابة العشرات .

وقالت وكالة الطوارئ والأزمات في تركيا : إن الزلزال الذي ضرب أزمير هو نتيجة للزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا ، حيث نتج عنه مقتل ستة أشخاص على الأقل .

وأضافت أن حصيلة المصابين الأولى بلغت 257 شخصا ، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع .

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19:36ت م

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