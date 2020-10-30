السعودية اليوم / الأردن تسجل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان : إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1346حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 32 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 772حالة.

//انتهى//

19:01ت م

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عمّان 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 69306 إصابات.وقالت الوزارة في بيان : إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1346حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 32 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 772حالة.//انتهى//19:01ت م0098

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