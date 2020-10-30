السعودية اليوم/ بدء أعمال المختبر المتنقل الجديد الذي أطلقته وزارة الصحة بالجوف



سكاكا 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

بدء العمل في المختبر المتنقل لكورونا المستجد في صحة الجوف الذي أطلقته وزارة الصحة ضمن جهودها في مواجهة الجائحة ، ويحقق يومياً عند وصوله للطاقة الاستيعابية الكاملة أكثر من 1000 عينة تحليل، ويستغرق ظهور النتائج 24 ساعة كحد أقصى.

وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي أن المختبر المتنقل سيسهم في التحليل الدقيق والسريع لسكان منطقة الجوف بما يحقق الأهداف المرجوة منه، الذي يضم أحدث المعدات الطبية والتقنية ، مشيرا إلى أن تشغيل المختبر يتم بنظام آلي عن طريق الربط الإلكتروني مع المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة كافة، ويقوم بعمل التحاليل الطبية لفيروس «كوفيد - 19» بسرعة ودقة عالية، ويؤمّن أجهزة تحضير العينات وربطها بالأجهزة لعمل جميع التحاليل المطلوبة.

يذكر أن المختبر الجديد المتنقل يحتوي على قسم البلمرة الجزيئية لفحص عينات

//انتهى//

18:44ت م

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سكاكا 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسبدء العمل في المختبر المتنقل لكورونا المستجد في صحة الجوف الذي أطلقته وزارة الصحة ضمن جهودها في مواجهة الجائحة ، ويحقق يومياً عند وصوله للطاقة الاستيعابية الكاملة أكثر من 1000 عينة تحليل، ويستغرق ظهور النتائج 24 ساعة كحد أقصى.وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي أن المختبر المتنقل سيسهم في التحليل الدقيق والسريع لسكان منطقة الجوف بما يحقق الأهداف المرجوة منه، الذي يضم أحدث المعدات الطبية والتقنية ، مشيرا إلى أن تشغيل المختبر يتم بنظام آلي عن طريق الربط الإلكتروني مع المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة كافة، ويقوم بعمل التحاليل الطبية لفيروس «كوفيد - 19» بسرعة ودقة عالية، ويؤمّن أجهزة تحضير العينات وربطها بالأجهزة لعمل جميع التحاليل المطلوبة.يذكر أن المختبر الجديد المتنقل يحتوي على قسم البلمرة الجزيئية لفحص عينات كورونا ، وجرى تجهيزه في وقت وجيز، ويحتوي على عدة أقسام للكوادر الطبية والفنية والإدارية، ويعمل به 10 أفراد من الكادر الطبي للمختبر.//انتهى//18:44ت م0096

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