

بيروت 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي اليوم في بيروت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو .

وبحثا خلال اللقاء مجمل الأوضاع العامة على الساحتين المحلية والإقليمية ، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها .

// انتهى //

18:27ت م

0089





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / وزير الداخلية اللبناني يستقبل السفيرة الفرنسية لدى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.