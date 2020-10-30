السعودية اليوم / المملكة تعرب عن ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غرب تركيا



الرياض 13 ربيع الأول 1442هـ الموافق 30 أكتوبر 2020م واس

أعربت المملكة العربية

// انتهى //

18:18ت م

0088



الرياض 13 ربيع الأول 1442هـ الموافق 30 أكتوبر 2020م واسأعربت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //18:18ت م0088

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