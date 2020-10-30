السعودية اليوم / محافظ الدرب يتفقد عدداً من المشروعات التعليمية بالمحافظة



الدرب 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

تفقد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني أمس عدداً من المشروعات والمجمعات التعليمية التابعة لمكتب تعليم الدرب، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي تشمل مختلف المرافق والمشروعات التنموية.

وشملت الجولة التفقدية عدداً من المشروعات المنجزة، مستمعاً لشرح من مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي عن المشروعات الجارية وعمليات التأهيل المنجزة والترميم ونسب الإنجاز والصيانة التشغيلية لدى مكاتب التعليم وصيانة المباني التعليمية ومباني الإدارة، مشيراً إلى أن مشروع سمرة الجد للبنات، ومدرسة الدرب الثانية ستسهم في الاستغناء عن سبعة مبانٍ، وسيستفيد منها 1150 طالبا وطالبة، وستوفر مبلغ 840.000 ألف قيمة إيجار سنوياً.

بعد ذلك قدّم مدير مكتب تعليم الدرب جابر مجرشي إيجازا عن الحالة العامة لمنصة مدرستي بالمكتب، ونسب دخول المستفيدين من الطلاب والمعلمين والمشرفين وأولياء الأمور، وعدد مدارس البنين والبنات بالمكتب، وإحصائيات عامة عن الكادر التعليمي والإداري، ونسب دخول

وأكد محافظ الدرب أهمية توفر المباني التعليمية الحكومية المتكاملة لما تمثله من ركيزة مهمة في الأداء التعليمي والتربوي من خلال قدرتها على الوفاء بمتطلبات العملية التعليمية الناجحة كونها من أهم وسائل الجذب المدرسي للطلاب والطالبات التي تساعدهم على التفوق الدراسي وتحقيق السلامة لمنسوبيها من الطلاب والطالبات ومعلميهم.

// انتهى //

18:11ت م

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الدرب 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واستفقد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني أمس عدداً من المشروعات والمجمعات التعليمية التابعة لمكتب تعليم الدرب، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي تشمل مختلف المرافق والمشروعات التنموية.وشملت الجولة التفقدية عدداً من المشروعات المنجزة، مستمعاً لشرح من مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي عن المشروعات الجارية وعمليات التأهيل المنجزة والترميم ونسب الإنجاز والصيانة التشغيلية لدى مكاتب التعليم وصيانة المباني التعليمية ومباني الإدارة، مشيراً إلى أن مشروع سمرة الجد للبنات، ومدرسة الدرب الثانية ستسهم في الاستغناء عن سبعة مبانٍ، وسيستفيد منها 1150 طالبا وطالبة، وستوفر مبلغ 840.000 ألف قيمة إيجار سنوياً.بعد ذلك قدّم مدير مكتب تعليم الدرب جابر مجرشي إيجازا عن الحالة العامة لمنصة مدرستي بالمكتب، ونسب دخول المستفيدين من الطلاب والمعلمين والمشرفين وأولياء الأمور، وعدد مدارس البنين والبنات بالمكتب، وإحصائيات عامة عن الكادر التعليمي والإداري، ونسب دخول منصة مدرستي التي وصلت ٩٨.٨٠% والإجراءات المتخذة لمعالجة الفاقد الضئيل لدى الطلاب.وأكد محافظ الدرب أهمية توفر المباني التعليمية الحكومية المتكاملة لما تمثله من ركيزة مهمة في الأداء التعليمي والتربوي من خلال قدرتها على الوفاء بمتطلبات العملية التعليمية الناجحة كونها من أهم وسائل الجذب المدرسي للطلاب والطالبات التي تساعدهم على التفوق الدراسي وتحقيق السلامة لمنسوبيها من الطلاب والطالبات ومعلميهم.// انتهى //18:11ت م0087

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