السعودية اليوم / بدء أعمال الصيانة في شوارع مركز الشقيق



الشقيق 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

شرعت بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب ممثلة في قسم المشاريع أمس بأعمال صيانة وتطوير عدد من شوارع الشقيق ، وذلك بكشط وإزالة السفلتة القديمة وإعادة سفلتة الشوارع ، بهدف رفع مستوى أداء الطرق وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء مركز الشقيق .

وأوضح رئيس البلدية المهندس ناصر بن أحمد عطيف أن أعمال مشاريع الصيانة التي تقوم بها البلدية مدرجة ضمن خططها لمشاريع السفلتة والصيانة بالمركز والقرى التابعة له ، مبيناً أن البلدية تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية بالإضافة إلى مشاريع الصيانة، وتعمل على إنجازها في المدة المحددة لذلك.

وأشار المهندس عطيف إلى أن أعمال صيانة الشوارع تعمل ضمن أهداف البلدية لمعالجة ‫التشوه البصري‬ والعمل على تحسين المشهد الحضري.

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18:09ت م

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