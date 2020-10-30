السعودية اليوم / إيقاف 17 مهاجرًا غير شرعي بالجزائر



الجزائر 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

أوقفت وحدات من الدرك الجزائري 17 مهاجرًا غير شرعي وسط البحر بمحافظة وهران شمال غرب الجزائر .

وأفادت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني الجزائري اليوم أن وحداتها أوقفت المجموعة المهاجرة في عمليتين منفصلتين وهم يتأهبون للإبحار السري باتجاه الأراضي الإسبانية.

وأوضحت أن العملية الأولى تمت بساحل بلدية عين الكرمة بمدينة بوتليليس، والثانية بالشاطئ الصخري "لامادراغ" بمدينة عين الترك، الواقعتين في محافظة وهران، مشيراً إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

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18:06ت م

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