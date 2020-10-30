السعودية اليوم / السنغال تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا



داكار 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

سجلت السنغال 12 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 15 ألفاً و605 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 323 وفاة .

// انتهى //

17:18ت م

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داكار 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسسجلت السنغال 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 15 ألفاً و605 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 323 وفاة .// انتهى //17:18ت م0079

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