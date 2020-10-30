شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص مستندات الاستيراد إلى "مستندين فقط" والان نبدء بالتفاصيل

قلّصت الجمارك السعودية المستندات اللازمة للاستيراد إلى مستندين فقط (الفاتورة، بوليصة الشحن) لضمان انسيابية ومرونة تدفق الواردات وتيسيرًا لحركة التبادل التجاري.

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