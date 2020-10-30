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زلزال ثانٍ بقوة 5 درجات قبالة ساحل تركيا في بحر إيجة
متابعات الخليج 365 - متابعة
وقع زلزال ثانٍ مساء اليوم الجمعة بقوة 5 درجات قبالة ساحل تركيا في بحر إيجة.
وهز زلزال قوي، اليوم الجمعة، منطقة ولاية إزمير، وشعر به سكان إسطنبول وإزمير وأثينا وجزيرة كريت في اليونان.
وقالت تقارير ووكالات أنباء تركية: إن الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة قبالة إزمير تسبب بحدوث موجات مد عاتية جزئية.
وفي حسابها على موقع تويتر، قالت وكالة الأناضول: “حدوث تسونامي جزئي في منطقة سفري حصار جراء زلزال إزمير ومعلومات أولية عن إصابة شخص”.
وبينما قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية: إن زلزالًا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجة اليوم الجمعة، قال مركز الرصد الزلزالي الأمريكي: إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بحسب مقياس ريختر.
أما المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل فقال: إن الزلزال بلغت قوته الأولية 6.9 درجة، وكان مركزه على بعد 13 كيلومترًا شمال شرق جزيرة ساموس اليونانية.
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