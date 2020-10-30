2020-10-30

السيطرة على شخص يحمل سلاحًا أبيض في باريس

متابعات الخليج 365 - متابعة

سيطرت الشرطة الفرنسية على شخص كان يحمل سكينين في باريس هدد بهما رجال الشرطة المُتواجدين في محل الواقعة.

هجوم باريس:

وأعلنت الشرطة الفرنسية، أنها تمكنت من السيطرة على رجل هد د رجالها بسكينين في باريس، مؤكدة أنه لا إصابات في الواقعة.

ورفعت السلطات الفرنسية الخميس، درجة التأهب الأمني في المباني ووسائل النقل والأماكن العامة، بحسب ما أفاد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.

ويأتي رفع حالة التأهب بعد الهجوم بسكين في كنيسة في نيس، بجنوب شرق فرنسا التي أودت بحياة ثلاثة أشخاص.

هجوم نيس الإرهابي:

وكشفت وسائل إعلام فرنسية أمس الخميس، نقلًا عن مصادر في الشرطة الفرنسية، معلومات عن منفذ هجوم نيس الإرهابي، والذي راح ضحيته 3 أشخاص بينهم امرأتان.

وقال موقع “”Europe 1”: إنّ منفذ هجوم نيس، يدعى إبراهيم ويبلغ من العمر 25 عامًا، وكان يتحدث اللغة الفرنسية، أثناء تنفيذه الهجوم على كنيسة نوتدرام، وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد “الله أكبر” طول الطريق.

وأشار الموقع إلى أن عناصر الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الإرهابي، وأثناء تفتيشه لم تعثر بحوزته على شيء، لا بطاقة هوية ولا هاتف محمول ولا أي وثائق أخرى.

وأضاف الموقع الفرنسي، أن الشرطة الفرنسية بصدد البحث للتأكد من هويته.

وقتل 3 أشخاص خلال هجوم إرهابي، قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس، وهم: امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا كانت معتادة على زيارة الكنيسة، وقد تم قطع رأسها، ورجل يبلغ من العمر حوالي 45 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، توفيت متأثرة بجراحها في حانة قريبة من موقع الهجوم.



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