انهيار عقارات وتسونامي في تركيا بسبب زلزال إزمير

2020-10-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

ضرب زلزال عنيف بقوة 7 درجات بمقياس ريختر، وبعمق ضحل وخطير بلغ 10 كم، جنوب إزمير غرب تركيا.

وقال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند: إن الزلزال مركزه في بحر إيجه ووقع عند الساعة 02:51م، ارتجت له المباني، وانهارت أكثر من 20 عمارة على سكانها، وحدوث موجات تسونامي دفعت مياه البحر إلى اليابس، أصابت الناس بهلع كبير.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن تشكيل خلية أزمة في الوزارة إثر زلزال إزمير، وتم تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، حيث أعلنت إدارة الطوارئ ومكافحة الكوارث التركية عن حصيلة أولية للزلزال أشارت فيها إلى مقتل 4 أشخاص، أحدهم توفي غرقًا بسبب ارتفاع منسوب مياه بحر إيجة، بالإضافة إلى سقوط 152 جريحًا.

وأشارت تقارير إلى أنه تم إنقاذ نحو 70 شخصًا، حتى الآن، من تحت الأنقاض جراء الزلزال في ولاية إزمير.

وقال وزير الداخلية التركي: إن “المعلومات الواردة إلينا لغاية الآن تفيد بانهيار 6 مبانٍ في منطقتي بيراكليوبورنوفا في إزمير”، وفي تصريح لاحق لما أدلى به والي أزمير أشار فيه إلى أن هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال، بينما قال في وقت سابق: “لم تردنا بعد معلومات عن سقوط خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال”.





شارك الخبر







