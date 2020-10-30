فروسية حائل تنطلق بـ5 أشواط بلا جمهور كل أربعاء

2020-10-30

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

أكد مسؤول العلاقات العامة، في نادي حائل للفروسية، عبدالعزيز المعارك أن انطلاقة منافسات نادي الفروسية هذا العام تأتي بدعم القيادة واهتمامهم بهذه الرياضة.

وأشار في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365” أن عودة السباقات اقتصر هذه الفترة على ملاك الخيل والخيالة وكذلك اللجان العاملة دون حضور الجمهور.

وذكر المعارك أنه في كل أسبوع وتحديدًا في يوم الأربعاء هناك خمسة أشواط مختلفة المسافات، مشيرًا إلى أن التسجيل مفتوح لمن أراد أن يشارك في مقر النادي بشرط استيفاء جميع الشروط.

بدوره نوّه مدير المركز الإعلامي في ميدان الفروسية بمنطقة حائل المهندس ياسر النازح، أن وجود المركز الإعلامي يعكس حرص واهتمام ومتابعة كل ما يهم الميدان بما يحقق تطلعات وتوجيهات مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي بعد أن اعتمد خطة العمل لنقل المركز إلى العمل المهني في فترة قصيرة ساهمت بتغيير الصورة الذهنية لدى المشاهد عن الميدان وسبل التعاون مع الإعلاميين في التغطيات سواء المقروء أو المرئي.





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