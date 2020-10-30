الشمري يكشف لـ”المواطن” أهداف معهد كويزار

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الشمري يكشف لـ”متابعات الخليج 365” أهداف معهد كويزار
لدعم التعاون والسلام بين أمريكا والمنطقة
متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل
أكد الدكتور زياد الشمري أحد مؤسسي معهد كويزار الدولي بواشنطن دي سي، ومديره التنفيذي، والخبير السياسي في الملف الأمريكي، بأن الهدف من إنشاء المعهد هو دعم العلاقات السعودية الأمريكية والحث على السلام والتسامح.
وأشار في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365” بأن تطوير القوة الناعمة ونشر الأبحاث وإعداد التقارير ودبلوماسية العلوم هي من أساسيات وخطط المعهد.
وأكد الدكتور الشمري أن هناك فرصًا تدريبية للطلاب الخليجين والعرب مع وكالة ناسا والكونغرس وتفعيل دور الشراكات الاستراتيجية بما يتوافق مع السياسات.
وعن المساهمات في اكتساب الثقافة وتنوعها، أوضح أن نشر الثقافة والسياحة وإبراز المعالم والآثار التاريخية بين الأمريكان والعرب هي لترسيخ وتوثيق جانب الثقافات المختلفة بين الدول.
وعلى مستوى تبادل الخبرات قال: “هناك دورات تدريبية للموظفين في مجالات السياسة والاقتصاد الداخلي والخارجي يشملها الاستشارات التفاعلية في التطوير واكتساب الخبرة” مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن للإعلام دورًا حياديًا وبارزًا في التعاون والسلام، وهي منهجية أولية للمعهد.
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