4 فوائد مفاجئة لتناول الشاي الأسود أبرزها الإبطاء من الشيخوخة

2020-10-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

الشاي الأسود هو أحد أقدم المشروبات في العالم، وعلى مدى العقود القليلة الماضية أصبح أكثر شعبية، ويلجأ الكثير من الأفراد لتناوله كبديل للقهوة، بينما يشربه آخرون بعد الوجبات للمساعدة على الهضم، وبحسب موقع Daily Health Post فهو له العديد الفوائد.

1- يحتوي على عامل مضاد للسرطان

تعمل مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأسود على كبح نمو الخلايا السرطانية وبقائها على قيد الحياة، مما يمنعها بشكل فعال من الانتشار في الجسم، وذلك بحسب ورقة بحثية نشرت عام 2006 في مجلة Medical Chemistry، حيث وجدت علاقة بين الشاي الأسود وانخفاض وتيرة تطور السرطان.

2- يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية

فحصت دراسة نُشرت في قاعدة بيانات كوكرين، وهي مجموعة من قواعد البيانات في الطب وتخصصات الرعاية الصحية، العلاقة بين الشاي الأسود والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وخلصت التجارب إلى أن الشاي الأسود كان له تأثيرًا إيجابيًا على عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن لا يزال يتعين إجراء المزيد من الأبحاث.

3- يقلل من مخاطر النوبات القلبية

وُجد أن الاستهلاك يخفض مستويات الكوليسترول الضار لدى البالغين المصابين بفرط كوليسترول الدم، وذلك وفقًا لدراسة أجريت عام 2003 ونشرت في مجلة التغذية.

ومن شأن خفض مستويات الكوليسترول الضار أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية لاسيما عندما يقترن بنظام غذائي منخفض الدهون بشكل معتدل.

4- غني بمضادات الأكسدة

الشاي الأسود مليء وغني بمضادات الأكسدة التي تبطئ من عملية الشيخوخة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

الآن بعد أن تعرفت على الفوائد الصحية للشاي يمكنك الاستمتاع به دون الشعور بالذنب، فهو أفضل من الصودا، وسهل التحضير، ويمكنك إضافة العسل له للاستمتاع بمذاق أكثر حلاوة.





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