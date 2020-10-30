شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المملكة تعرب عن أسفها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال إزمير والان نبدء بالتفاصيل

أعربت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

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