، "منصة منار الحرمين" و5 موجات إذاعية تبث خطبة الجمعة بالحرم بعدة لغات ،

محمد بن مسعود - الدمام - بـ"الأوردية والملايوية والإنجليزية والفارسية والفرنسية".. واستمع لها 12.600

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في وكالة الترجمة والشؤون التقنية؛ بترجمة خطبة الجمعة إلى لغات عدة عبر منصة "منارة الحرمين" وخمس موجات إذاعية، منذ عودة المصلين إلى أداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام.

وقال وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي: تمت ترجمة خطبة الجمعة عبر خمس موجات وبلغات عدة منها "الأوردية، والملايوية، والإنجليزية، والفارسية، والفرنسية"، وتم البث عن طريق خمس موجات إذاعية (FM) ومنصة "منارة الحرمين".

وذكر مدير الإدارة العامة للغات والترجمة، المهندس مشاري بن سعد المسعودي؛ أنه تم توزيع (1740) سماعة، واستمع للخطبة عبر منصة منارة الحرمين (12600) مستمع، وتمت ترجمة الخطبة بمجموع (10) أشخاص؛ خمسة مترجمين وخمسة مدققين، إضافة إلى مترجمين ميدانيين يخدمون الزوار بلغات متعددة.

جدير بالذكر أن هذه الخدمات تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ للتسهيل على غير الناطقين باللغة العربية، والاستفادة من هذه الخدمة وفق تطلعات ولاة الأمر.