محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت السنغال 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 15 ألفاً و605 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 323 وفاة . 30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 05:46 PM Advertisements خلال الساعات الـ24 الماضية السنغال: 12 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات السنغال: 12 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات سجلت السنغال 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 15 ألفاً و605 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 323 وفاة . الكلمات المفتاحية ، السنغال: 12 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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