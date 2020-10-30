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قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الجمعة، إن رئيسه أحمد أحمد أصيب بفيروس كورونا.
وذكر "كاف" في بيان رسمي الجمعة أنه بعد وصول أحمد أحمد إلى القاهرة ظهرت لديه أعراض أنفلونزا خفيفة وخضع لبروتوكول فيروس كورونا.
وأضاف أن أحمد أحمد خضع لفحص طبي أظهر إيجابية العينة وسيقوم بعزل نفسه لمدة 14 يومًا على الأقل في فندق الإقامة الخاص به.
وأوضح: "تم إبلاغ جميع الذين تواصلوا مع أحمد أحمد خلال الأيام السبعة الماضية، خاصة خلال رحلته إلى المغرب لحضور نهائي كأس الاتحاد الإفريقي .
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 05:47 PM
سيقوم بعزل نفسه لمدة 14 يومًا في فندق الإقامة الخاص به
قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الجمعة، إن رئيسه أحمد أحمد أصيب بفيروس كورونا.
وذكر "كاف" في بيان رسمي الجمعة أنه بعد وصول أحمد أحمد إلى القاهرة ظهرت لديه أعراض أنفلونزا خفيفة وخضع لبروتوكول فيروس كورونا.
وأضاف أن أحمد أحمد خضع لفحص طبي أظهر إيجابية العينة وسيقوم بعزل نفسه لمدة 14 يومًا على الأقل في فندق الإقامة الخاص به.
وأوضح: "تم إبلاغ جميع الذين تواصلوا مع أحمد أحمد خلال الأيام السبعة الماضية، خاصة خلال رحلته إلى المغرب لحضور نهائي كأس الاتحاد الإفريقي .
، الاتحاد الإفريقي يعلن: إصابة رئيس "كاف" بـفيروس "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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