محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الدكتور محمد بن سليمان النجار، مساء أمس الخميس، بزواج ابنه ياسر النجار. وأقيم الحفل بإحدى قاعات الأفراح بجدة، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية. 30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 05:37 PM Advertisements "النجار" يحتفل بزواج نجله في جدة "النجار" يحتفل بزواج نجله في جدة احتفل الدكتور محمد بن سليمان النجار، مساء أمس الخميس، بزواج ابنه ياسر النجار. وأقيم الحفل بإحدى قاعات الأفراح بجدة، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية. الكلمات المفتاحية ، "النجار" يحتفل بزواج نجله في جدة ،

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