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محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غدًا السبت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة 6 مواجهات، حيث تأتي مباراة الهلال والوحدة كأقوى مباريات هذه الجولة على صالة نادي الهلال بالرياض 5 مساءً.
ولا تقل مواجهة الاتحاد والترجي أهمية حيث يتوقع أن تتسم بالإثارة والندية, ستقام على صالة وزارة الرياضة بجدة 5.15 مساءً.
ويلتقي ضمك نظيره النصر على صالة نادي ضمك بأبها 5 مساءً، فيما يحل الموج ضيفاً على الابتسام على صالة وزارة الرياضة بالدمام 5.15 مساءً.
ويلتقي الأهلي نظيره السلام على صالة نادي الأهلي بجدة 5 مساءً، فيما يلعب الخليج والسلام على صالة نادي الخليج بسيهات 5.15 مساءً.
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 05:28 PM
تنطلق غدًا السبت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة 6 مواجهات، حيث تأتي مباراة الهلال والوحدة كأقوى مباريات هذه الجولة على صالة نادي الهلال بالرياض 5 مساءً.
ولا تقل مواجهة الاتحاد والترجي أهمية حيث يتوقع أن تتسم بالإثارة والندية, ستقام على صالة وزارة الرياضة بجدة 5.15 مساءً.
ويلتقي ضمك نظيره النصر على صالة نادي ضمك بأبها 5 مساءً، فيما يحل الموج ضيفاً على الابتسام على صالة وزارة الرياضة بالدمام 5.15 مساءً.
ويلتقي الأهلي نظيره السلام على صالة نادي الأهلي بجدة 5 مساءً، فيما يلعب الخليج والسلام على صالة نادي الخليج بسيهات 5.15 مساءً.
، في دوري ممتاز الطائرة.. الهلال يواجه الوحدة والاتحاد يستضيف الترجي ،
المصدر : الخليج 365
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