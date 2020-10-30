شكرا لمتابعة خبر عن وصول أول أفواج المعتمرين من الخارج بعد 48 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تستقبل المملكة بعد غد الأحد أولى الرحلات الجوية للمعتمرين من الخارج بعد بدء المرحلة الثالثة من استئناف العمرة .

ومن المقرر وصول الرحلة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية .

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت رفع الطاقة التشغيلية إلى 100 % ، بعد نجاح المرحلة الثانية من استئناف العمرة دون تسجيل إصابات بكورونا .

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