شكرا لمتابعة خبر عن إحالة سارقي الرمال بحفر الباطن إلى جهة الاختصاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تمكن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن، من ضبط عددًا من المعدات التي قام أصحابها بنهب الرمال بدون تصريح.
وقرر مفتشو مكتب الزراعة، إلزام المخالفين بتسوية العبث بالمواقع غير المصرح بها، قبل إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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